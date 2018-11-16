«Послушать свою душу»: у православных начался Великий пост

У православных христиан всего мира 11 марта начался Великий пост, который продлится до 27 апреля включительно. Он предваряет самый важный праздник христиан Воскресение Христово, также именуемое Пасхой.

«Великий пост — это время, которое дается нам для очищения грехов, принесения покаяния, прохождения испытаний, в том числе ограничений в пище, питии и развлечениях, но это только средства, направленные на изменение состояния нашей души», — сказал патриарх Кирилл в своей проповеди в Прощеное воскресенье накануне начала поста.



«Если в течение поста мы не меняемся к лучшему, то напрасно мы трудились, молились и постились. Это не означает, что, не чувствуя результата, мы должны прекратить поститься, но не чувствуя результата, мы должны понимать, что что-то неправильное происходит в нашей жизни», — отметил патриарх.

Как добиться положительных результатов во время поста, «Ридусу» рассказал православный миссионер, председатель Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии иерей Святослав Шевченко.

«Великий пост для православных сродни военно-полевым учениям для солдат. Только верующие в отличие от военных должны натренировать и закалить свою волю, чтобы душа взяла под полный контроль свое тело. Потому что в обыденной жизни нередко тело начинает качать „права“ в многочисленных „хочу“. Для того, чтобы взять свое тело „под уздцы“ необходимо выключить из своей жизни все то, что его расслабляет, делает бесцеремонным и нахрапистым», — подчернул отец Святослав.

Священнослужитель напомнил, что по части ограничений в еде Великий пост является самым строгим из всех православных постов, поскольку в большинство его дней пища животного происхождения исключается полностью: мясо, рыба, молочное, яйца. Ревностные верующие также практикуют сухоядение — это употребление в пищу только невареной пищи без масла, например, хлеба, овощей, фруктов и орехов. Церковные правила предписывают сухоядение по средам и пятницам, а также в первую неделю поста и последнюю неделю — Страстную седмицу.

При этом в Церкви призывают не путать пост с диетами по очищению организма или вегетарианством, и не забывать, что ограничения касаются также интимной близости между супругами, употребления спиртного и развлекательных мероприятий.

«Для начала исключается из рациона пища животного происхождения, которая поставляет в организм „горючее“ для проявлений животных инстинктов, утучняет тело и затуманивает разум. Затем, супруги по обоюдному согласию минимизируют для себя постельные сцены. Ну, и вводится табу: на просмотр развлекательных видео, сериалов и фильмов, компьютерные игрушки, походы в кафе, рестораны, дискотеки, лакомства и т. д. », — объяснил Шевченко.

Три дня Великого поста дозволяется есть рыбу и морепродукты — это праздники Благовещения Пресвятой Богородицы, Лазарева суббота (Воскрешение Лазаря) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Немного вина в Великий пост дозволяется по субботам, воскресеньям и по праздникам.



«Конечная цель: наконец-то, послушать свою душу, сделав баланс ее „громкости“ на полную катушку, при этом убавив „звук“ своему телу», — заключил отец Святослав.

