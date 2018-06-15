Путешественник опоздал на 2 минуты на разбившийся в Африке «Боинг»

Путешественник из Греции Антониос Мавропулос спасся от неминуемой гибели, опоздав на потерпевший крушение утром 10 марта пассажирский «Боинг 737» авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший рейсом ET302 из Аддис-Абебы в Найроби.

Как рассказал сам мужчина на своей странице в Facebook, он опоздал на посадку всего на две минуты из-за того, что не успел вовремя сдать багаж. Когда выяснилось, что на борт его не пустят, Антониос закатил сотрудникам авиакомпании скандал, поскольку проблемы с багажом возникли во время пересадки.

В доказательство своих слов Мавропулос выложил фотографию своего билета на тот самый злополучный рейс.

В качестве извинений пассажиру предоставили комфортные условия ожидания и билет на следующий рейс на три часа позже, однако и на нем Мавропулосу улететь из Аддис-Абебы было не суждено. Его задержали сотрудники службы безопасности аэропорта и объяснили, что самолет, на который он опоздал, не выходит на связь. Когда выяснилось, что его багаж так и не попал на борт, мужчину отпустили.

Тогда Антониос начал искать информацию в интернете сам и попросил помощи у друзей. Вскоре он понял, что был на волосок от смерти, поскольку рейс ET302 разбился вместе со всеми пассажирами и экипажем. Первым делом путешественник сообщил близким, что жив.



«Этот текст я написал, чтобы справиться со своим шоком. Я хочу сказать всем, что невидимые и непостижимые нити фортуны сплетают паутину, из которой состоит наша жизнь. Существуют миллионы маленьких нитей, которые мы почти никогда не чувствуем, но достаточно одной из них прерваться, чтобы мгновенно распустить всю ткань. Я благодарен, что я жив и у меня есть так много друзей, которые заставили меня почувствовать их любовь», — заключил Антониос Мавропулос.



На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося утром в воскресенье, находилось 157 человек: восемь членов экипажа и 149 пассажиров из 33 стран, включая трех граждан России — супругов Екатерину и Александра Поляковых, а также Сергея Вяликова. Поляковы были туристами, а Вяликов — спортсменом-парашютистом из Твери.

