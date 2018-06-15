Названы регионы с самыми высокими зарплатами в сфере образования

Российские работники сферы образования получают самые высокие зарплаты в Москве и регионах Дальнего Востока, самые низкие — на Северном Кавказе и в Тамбовской области. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования экспертов РИА Рейтинг.

«В целом по России лишь 12,3% работников сферы образования получают более 50 тысяч рублей в месяц. Так, в Москве доля работников сферы образования, зарабатывающих более 50 тысяч рублей в месяц, составляет 59,5%. Москва — единственный регион России, где этот показатель больше половины», — сообщает РИА Новости.

На втором месте в рейтинге оказалась Чукотка, где от 50 тысяч рублей в месяц и более в сфере образования зарабатывают 49,9% специалистов. На третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (45,1%). Четвертое, пятое и шестое места в рейтинге занимают Магаданская область (38,7%), Камчатский край (37,1%) и Сахалинская область (36,6%).



Топ-10 регионов РФ с самыми высокими зарплатами в сфере образования выглядит так:

1. Москва

2. Чукотский автономный округ

3. Ямало-Ненецкий автономный округ

4. Магаданская область

5. Камчатский край

6. Сахалинская область

7. Ненецкий автономный округ

8. Санкт-Петербург

9. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

10. Республика Саха (Якутия)

Московская область расположилась на 11-м месте, Ленинградская область — на 16-м, а город федерального значения Севастополь — на 34-м, тогда как Республика Крым — лишь на 57-м.



Меньше всего работникам сферы образования платят в Карачево-Черкесии, Ингушетии, Чечне, Тамбовской области и Дагестане — в этих регионах 50 тысяч рублей в месяц и более получает менее 1% специалистов. Особо в отрицательную сторону «отличился» Дагестан: в этом регионе среди работников сферы образования чаще всего в России встречается зарплата ниже 15 тысяч рублей в месяц.

В исследовании принимались во внимание зарплаты работников всех видов образования — дошкольного, школьного, профессионального, высшего и иных, причем не только педагогов, но и других сотрудников образовательных учреждений. При расчетах также учитывалась выплата подоходного налога, а оценка производилась на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года.

Всего в России в сфере образования заняты более 5,5 миллиона человек, из них более 3 миллионов — непосредственно учат и воспитывают.

В конце января президент России Владимир Путин посоветовал министру просвещения Ольге Васильевой внимательно следить за заработной платой учителей. На слова Васильевой о том, что «наши учителя удивительные люди», Путин отреагировал словами: «Следите за уровнем зарплаты. Не надо их нахваливать. За зарплатой следите!» Как отметил глава государства, зарплата не должна быть ниже средней по экономике региона. Путин также добавил, что зарплата учителей — это задача руководителей регионов, но министерство все равно должно отслеживать данный вопрос.