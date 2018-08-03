При падении рекламного щита в Петербурге серьезно пострадали два человека

В результате обрушения рекламного щита на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге серьезно пострадали два человека.

Они были доставлены в СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница».

«По состоянию на 16.00 пострадавшие остаются в реанимации, состояние тяжелое», — сообщила в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.

Инцидент произошел в субботу, 9 марта. Рекламный щит упал на людей у станции метро «Проспект Просвещения» из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Выборгского района.

В августе 2017 года на юго-востоке Москвы металлическая рекламная конструкция упала на молодого человека 1991 года рождения, нанеся ему тяжелые увечья.