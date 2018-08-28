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Синоптики пообещали москвичам потепление

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На следующей неделе жителей столицы ожидает потепление до +6 градусов.

Правда, тепло синоптики обещают только в понедельник и ближе к выходным.

«В Москве в начале и конце недели тепло», — сообщает центр погоды «Фобос». Уточняется, что после полудня воздух может прогреться до +3…+6 градусов.

При этом во вторник и среду немного похолодает. Днем будет от -1 до +2 градусов.

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