Синоптики пообещали москвичам потепление

На следующей неделе жителей столицы ожидает потепление до +6 градусов.

Правда, тепло синоптики обещают только в понедельник и ближе к выходным.

«В Москве в начале и конце недели тепло», — сообщает центр погоды «Фобос». Уточняется, что после полудня воздух может прогреться до +3…+6 градусов.

При этом во вторник и среду немного похолодает. Днем будет от -1 до +2 градусов.