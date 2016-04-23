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Видео: на Украине стали строить дома из конопли

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скриншот

Техническая конопля, которую также называют экоконоплей, стала применяться при строительстве домов на Украине, сообщает 112.ua.

Чудеса украинского ноу-хау предстали в видеосюжете телеканала.

По словам авторов уже запатентованной технологии, такие дома представляют собой будущий тренд в экостроительстве, поскольку жилье из конопли долго сохраняет тепло, поддерживает влажность воздуха и позволяет существенно сэкономить.

Особо обращается внимание на то, что, хотя конопляные дома и стоят на 25% дороже кирпичных, они окупаются за счет энергоэффективности.

Кроме того, этим зданиям можно придавать любую форму, говорится в сообщении телеканала.

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