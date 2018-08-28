Видео: в Москве загорелся склад лакокрасочных материалов
- 10 марта 2019, 19:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На складе лакокрасочных материалов в Москве возник крупный пожар.
Видео с места происшествия опубликовал ФАН.
На кадрах видно, как бушующее внутри здания пламя вышибло стекла, а открытый огонь добрался до крыши.
С места пожара валит густой черный дым, который можно увидеть издалека.
По данным издания, склад находится на 1-й Магистральной улице. В настоящее время с возгоранием борются сразу несколько пожарных расчетов.
Как сообщает РЕН ТВ, площадь пожара составляет 2 тысячи кв. метров, при этом стены здания обрушились на площади в 1 тысячу кв. метров.
На место пожара, которому присвоен второй ранг сложности из пяти, прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.
В тушении задействован вертолет Московского авиационного центра.
Данные о пострадавших пока не поступали.
Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
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