Видео: в Москве загорелся склад лакокрасочных материалов

На складе лакокрасочных материалов в Москве возник крупный пожар.

Видео с места происшествия опубликовал ФАН.

На кадрах видно, как бушующее внутри здания пламя вышибло стекла, а открытый огонь добрался до крыши.

С места пожара валит густой черный дым, который можно увидеть издалека.

По данным издания, склад находится на 1-й Магистральной улице. В настоящее время с возгоранием борются сразу несколько пожарных расчетов.

Как сообщает РЕН ТВ, площадь пожара составляет 2 тысячи кв. метров, при этом стены здания обрушились на площади в 1 тысячу кв. метров.

На место пожара, которому присвоен второй ранг сложности из пяти, прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

В тушении задействован вертолет Московского авиационного центра.

Данные о пострадавших пока не поступали.

Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.