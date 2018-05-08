В Ленобласти школьники провели акцию «Без баб»
- 10 марта 2019, 18:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Учащиеся пятого и шестого классов одной из школ города Кудрово Ленинградской области провели акцию «Без баб», сообщила в Facebook мать одной из учениц Мария Брусенская.
«Один лидер собирал подписи на что-то связанное с акцией, — написала она. — Дочь говорит, сначала они расклеивали листовки, потом некоторые перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу!».
Женщину также очень обеспокоил вопрос, как школьники собираются «обойтись со своими матерями и педагогами».
Как сообщает РИА Новости, Брусенская утверждает, что некоторые учителя видели эти листовки, но ничего не сказали. Она также призналась, что не знает, в курсе ли произошедшего директор школы.
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