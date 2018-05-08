В Ленобласти школьники провели акцию «Без баб»

Учащиеся пятого и шестого классов одной из школ города Кудрово Ленинградской области провели акцию «Без баб», сообщила в Facebook мать одной из учениц Мария Брусенская.

«Один лидер собирал подписи на что-то связанное с акцией, — написала она. — Дочь говорит, сначала они расклеивали листовки, потом некоторые перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу!».

Женщину также очень обеспокоил вопрос, как школьники собираются «обойтись со своими матерями и педагогами».

Как сообщает РИА Новости, Брусенская утверждает, что некоторые учителя видели эти листовки, но ничего не сказали. Она также призналась, что не знает, в курсе ли произошедшего директор школы.

По информации агентства, недавно в Хабаровске суд приговорил к реальным срокам двух создателей и двух активных пользователей интернет-сообщества «Мужское государство», в котором призывали бить женщин по лицу.

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