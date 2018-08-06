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Испытания российского ослепляющего оружия сняли на видео

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wikipedia.org

В Сети появились кадры, на которых запечатлены испытания российской станции визуально-оптических помех 5п-42 «Филин», проходившие в акватории Финского залива.

Видео маневров уникального российского вооружения на заводе холдинга «Росэлектроника» опубликовал телеканал «Звезда».

По словам специалистов предприятия, «Филин» способен в буквальном смысле ослепить неприятеля. В ночное и сумеречное время это оружие нейтрализует прицелы, лазерные дальномеры и приборы ночного видения, а также «сбивает с толку» системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.

На кадрах видно, как сначала на корабле включают нечто вроде мощнейшего прожектора и идет «засветка», а когда станцию переводят в «помеховый режим», действительно можно ослепнуть.

Во время работы «Филина» перед глазами постоянно плавает пятно и вызывает чуть ли не галлюциногенный эффект, уточнил глава управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимир Жаров.

По его словам, наблюдавшие за учениями эксперты отмечали, что работа станции вызывает головокружение, тошноту и потерю пространственной ориентации.

На предприятии рассказали, что подобные уникальные станции уже установлены на нескольких кораблях российского флота, сообщает телеканал.

Ранее было опубликовано первое видео полигонных испытаний ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон».

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