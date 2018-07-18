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Букмекеры предсказали результат Лазарева на «Евровидении-2019»

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© social media

По прогнозам букмекеров, российский певец Сергей Лазарев не станет победителем музыкального конкурса «Евровидение-2019».

Букмекеры, ранее ставившие Лазарева на первое место, изменили свои предпочтения.

По последним данным, опубликованным на сайте «Евровидения», статус фаворита получил представитель Нидерландов Дункан Лоренс. Его шансы на победу составляют 18%.

Россиянин переместился на вторую строчку с 12%, а тройку лидеров замыкает певец из Швеции Джон Лундвик (11%)

Победитель «Сан-Ремо 2019» Махмуд из Италии идет на пятом месте с 5%.

Как отмечает ФАН, Лазарев потерял лидирующую позицию в рейтинге букмекеров после презентации песни Scream, с которой будет выступать в Тель-Авиве.

Продюсером выступления Лазарева на «Евровидении» стал Филипп Киркоров. Музыку сочинил греческий композитор Димитрис Контопулос, а автором текста стала американка Шарон Вон.

В этом году песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Артист уже представлял Россию на «Евровидении-2016», заняв в итоге третье место.

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Комментарии (1)

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    Жека Крымвчера, 21:16

    Повторюсь - никак не отношусь к Лазареву - ни хорошо, ни плохо. К "Евровидению" отношусь скорее отрицательно - не считаю эту тусовку за значимое событие в мире музыки, от слова "совсем". Но я вот только одного понять не могу - неужели в нашей стране, с населением более 140 миллионов человек, нет больше других исполнителей, кроме Лазарева? Ржака... :)))))

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