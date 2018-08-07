Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Гагарина

В этот день, 9 марта, ровно 85 лет назад на свет появился человек, ставший одним из самых ярких героев современной истории. В апреле 1961-о он произнесет легендарное «Поехали!» и станет пионером освоения космоса, навсегда вписав свое имя в энциклопедии и учебники.

В юбилей Юрия Гагарина «Ридус» предлагает своим читателям вспомнить наиболее интересные факты о жизни и полете первого в истории космонавта.