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Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Гагарина

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© EPA\TASS

В этот день, 9 марта, ровно 85 лет назад на свет появился человек, ставший одним из самых ярких героев современной истории. В апреле 1961-о он произнесет легендарное «Поехали!» и станет пионером освоения космоса, навсегда вписав свое имя в энциклопедии и учебники.

В юбилей Юрия Гагарина «Ридус» предлагает своим читателям вспомнить наиболее интересные факты о жизни и полете первого в истории космонавта.

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