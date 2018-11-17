Китайский луноход «Юйту-2» впервые проехался по Луне

Китайский луноход «Юйту-2» впервые проехался по поверхности обратной стороны Луны. Тестовый маршрут составил около 127 метров.

Во время движения ровер сделал пару снимков, которые вы можете увидеть в статье.

Сейчас руководители миссии перевели аппарат в режим гибернации, чтобы «Юйту-2» смог подготовиться к дальнейшим задачам по исследованию нашего спутника.

Если все пойдет по плану, аппарат будет запущен уже завтра, 10 марта.

Во время первой поездки «Юйту-2» занялся изучением валунов и реголита, находящихся поблизости, с помощью камер и спектрометра. На новых снимках, присланных ровером, можно увидеть ряд валунов, ближайший из которых достигает 10 сантиметров, находясь примерно в 1,2 метра от аппарата.

Напомним, что станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» совершила мягкую посадку в кратер Карман на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.



Станция «Чанъэ-4» оснащена современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Луноход поможет сделать снимки Луны, взять пробу грунта, а также провести радиоастрономические наблюдения.

