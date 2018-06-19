Бывшего информатора WikiLeaks Челси Мэннинг взяли под стражу в здании суда в американском штате Вирджиния за отказ давать показания перед присяжными, сообщает Associated Press.

Мэннинг заявила, что не уверена в конфиденциальности судебного процесса, а также отметила, что рассказала уже все, что ей было известно по делу о WikiLeaks.

«Мэннинг останется под стражей до тех пор, пока не даст показания, либо до окончания работы большого жюри», — приводит агентство слова судьи Клод Хилтон.

В январе прошлого года Челси Мэннинг заявила, что собирается баллотироваться в Сенат США и уже подала необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию.

Напомним, в 2015 году военный апелляционный суд в Вашингтоне постановил признать женщиной бывшего солдата разведки Брэдли Мэннинга, который в течение последнего года стал называть себя исключительно Челси Элизабет, при этом проходя курс гормональной терапии. По словам его адвокатов, он решил сам оплатить гормонотерапию для увеличения груди.

Брэдли Мэннинг, служивший капралом в армии США и отдавший в распоряжение сайта Wikileaks огромное количество секретных американских документов, касающихся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах, был осужден в августе 2013 году на 35 лет заключения. Тем не менее у него оставалось право на досрочно-условное освобождение.

В 2017 году он был помилован президентом США Бараком Обамой. После выхода из тюрьмы транссексуал принял участие в гей-параде.

В мае того же года Челси Мэннинг опубликовала на своей странице в Twitter первую после выхода из тюрьмы фотографию, на которой были изображены ее ноги в кедах.