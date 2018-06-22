В Эстонии лишили званий офицера, осужденного за шпионаж в пользу РФ

Указ о лишении всех воинских званий бывшего офицера Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса, признанного виновным в государственной измене, подписала президент страны Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте главы государства.

Свое первое воинское звание — прапорщик — Метсавас получил в 1999 году. Последнее звание — майор ему было присвоено в 2015 году.

В феврале нынешнего года суд признал Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина виновными в государственной измене.

Метсавас был приговорен за шпионаж в пользу России к 15 с половиной годам, а Волин — к шести годам лишения свободы.

Во время судебного заседания было отмечено, что осужденные передавали Главному разведывательному управлению (ГРУ) России секретную и внутреннюю информацию.

По данным следствия, Метсавас совершал преступления против государства более 10 лет, а его отец — примерно пять лет. Волина также признали виновным в незаконном обороте боеприпасов.