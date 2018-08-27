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Видео: американцы на учениях «загримировали» свою технику под Т-72Б3

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© youtube.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлены американские учения в Германии.

На кадрах видно, как бронетранспортеры США M113 имитируют российские танки Т-72Б3.

Американские военные использовали пластик, стекловолокно и листовое железо, чтобы их боевые машины стали похожи на российскую технику, отмечает научно-популярный журнал Popular Mechanics.

Т-72Б3 — российский средний и основной танк семейства Т-72. Данная модификация была разработана в 2011 году в качестве дешевой альтернативы танку Т-90А.

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