Видео: американцы на учениях «загримировали» свою технику под Т-72Б3
- 08 марта 2019, 16:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Сети появилось видео, на котором запечатлены американские учения в Германии.
На кадрах видно, как бронетранспортеры США M113 имитируют российские танки Т-72Б3.
Американские военные использовали пластик, стекловолокно и листовое железо, чтобы их боевые машины стали похожи на российскую технику, отмечает научно-популярный журнал Popular Mechanics.
Т-72Б3 — российский средний и основной танк семейства Т-72. Данная модификация была разработана в 2011 году в качестве дешевой альтернативы танку Т-90А.
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