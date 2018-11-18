Два пассажира такси погибли в ДТП на юго-востоке Москвы

ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу, 8 марта, на юго-востоке столицы.

Водитель такси не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Братиславской около дома 33.

На месте погибла одна женщина, еще один человек скончался в автомобиле скорой, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказали РИА Новости в ЦОДД, водитель, уроженец Киргизии, серьезно не пострадал.