Два пассажира такси погибли в ДТП на юго-востоке Москвы
- 08 марта 2019, 16:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу, 8 марта, на юго-востоке столицы.
Водитель такси не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Братиславской около дома 33.
На месте погибла одна женщина, еще один человек скончался в автомобиле скорой, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказали РИА Новости в ЦОДД, водитель, уроженец Киргизии, серьезно не пострадал.
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