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На северо-западе Москвы возле детской площадки нашли гранату

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© flickr.com

На северо-западе столицы около детской площадки обнаружили гранату, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, на месте происшествия сейчас находится полиция.

Боеприпас обнаружен на улице Кулакова около дома 25, корпус 1.

Территория, где нашли гранату, оцеплена, по словам собеседника агентства, сейчас ожидается прибытие кинологов.

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