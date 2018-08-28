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В Донбассе в ночь на 8 марта начнется «весеннее перемирие»

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© Валентин Спринчак/ТАСС

В ночь на 8 марта в Донбассе вступит в силу «весеннее перемирие», заявил журналистам специальный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, дата согласована в формате видеоконференции в рамках подгруппы по безопасности

Перемирия удалось достичь при участии посредников, отмечает «Интерфакс».

«Усилиями посредников — представителей ОБСЕ и Российской Федерации — удалось убедить стороны конфликта договориться о прекращении огня», — приводит агентство слова Грызлова

В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о приверженности новому режиму прекращения огня.

Военный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года.

Боевые действия ведутся между вооружёнными силами и другими воинскими формированиями Украины и формированиями ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик, отмечает РЕН ТВ.

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