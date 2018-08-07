В Испании итальянскую актрису обвинили в краже работы Пикассо

Судебный процесс по делу 88-летней итальянской актрисы Лючии Бозе, обвиняемой в присвоении рисунка выдающегося художника Пабло Пикассо, начался в Мадриде, пишет испанская ежедневная газета ABC.

По данным прокуратуры, рисунок принадлежал домработнице актрисы по имени Ремедиос, которая жила и работала у нее более 50 лет.

То, что именно она владела произведением именитого художника, подтверждает дарственная надпись на задней стороне работы, гласящая: «Для Реме».

В надзорном ведомстве считают, что после смерти домработницы Бозе присвоила рисунок и позже выставила его на аукцион, где стоимость работы достигла почти 200 тысяч евро.

Кроме того, после продажи рисунка актриса не передала деньги родственникам покойной домработницы.

Прокуратура добивается для актрисы наказания в виде двух лет лишения свободы, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе 76-летний мужчина во время поездки по Германии забыл в поезде кувшин, созданный Пабло Пикассо.