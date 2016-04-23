Фотограф показал разницу в мимике, сняв людей в одежде и без

Однажды канадский фотограф из Ванкувера Дилан Хамм (Dylan Hamm) задался вопросом, сколько микровыражений может принять наше лицо, попади мы в нестандартную ситуацию. Чтобы выяснить это автор придумал фотопроект под названием «Обнажённые лица», в рамках которого сделал портреты людей — сначала в одежде, а потом без. Для чистоты эксперимента фотограф не сообщает зрителям, где человек позирует голым — слева или справа и предлагает нам самим угадать это, ориентируясь только на мимику моделей. Посмотрите на фотографии и скажите, сможете ли вы определить, где обнажённый человек?

Ранее «Ридус» рассказывал о другом фотопроекте, в котором фотограф раздевал людей в привычной для них обстановке и делал фото — сначала в одежде, а потом без. Так автор хотел показать, что нагота может быть естественным состоянием. Получилось очень откровенно.