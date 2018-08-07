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Иркутского общественника оштрафовали за хранение книг у себя на участке

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© vk.com

Жителю Иркутска Евгению Гинтову выписали штраф на 6000 рублей после проверки, проведенной комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМУ).

Муниципальных контроллеров не устроило то, как молодой человек использует свой собственный придомовой участок, где он устроил место хранения книг, или, как говорит сам общественник, «книжный приют».

Своей историей Евгений поделился с пользователями социальных сетей.

Меня решили признать виновным в совершении административного правонарушения, ссылаясь на то, что я использую землю не по назначению, хотя я проживаю здесь и не нарушаю установленные порядки. Вот за мои старания с меня решили взыскать деньги с моего личного счета без уведомления, — сетует он.

На своей странице в социальной сети Евгений Гинтов активно освещает деятельность своего «приюта».

По его словам, книги он собирает у людей, которые намерены с ними расстаться. Впоследствии молодой человек передает литературу на благотворительные нужды или, как признается сам, продает за символическую цену тем, кому она действительно нужна.

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