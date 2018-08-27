Бредокомиксы: художник создаёт юморные иллюстрации с щепоткой абсурда

Комиксы из детской забавы давно превратились в развлечение для взрослых всех возрастов и национальностей. Казанский художник Русел Загидулин и автор Instagram-аккаунта pngshka — человек с нестандартным чувством юмора, который любит создавать забавные иллюстрации, называя их «бредокомиксы». Юмористические рисунки пропитаны абсурдом и имеют неожиданную развязку, которую сложно предугадать. Собрали для вас несколько самых смешных комиксов автора, которые заставят вас улыбаться.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Какая из этих иллюстраций понравилась вам больше всего?