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Бредокомиксы: художник создаёт юморные иллюстрации с щепоткой абсурда

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  • 07 марта 2019, 16:16
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Комиксы из детской забавы давно превратились в развлечение для взрослых всех возрастов и национальностей. Казанский художник Русел Загидулин и автор Instagram-аккаунта pngshka — человек с нестандартным чувством юмора, который любит создавать забавные иллюстрации, называя их «бредокомиксы». Юмористические рисунки пропитаны абсурдом и имеют неожиданную развязку, которую сложно предугадать. Собрали для вас несколько самых смешных комиксов автора, которые заставят вас улыбаться.

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Какая из этих иллюстраций понравилась вам больше всего?

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