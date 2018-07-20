Структуры Абрамовича избавились от акций Первого канала

Принадлежащая Роману Абрамовичу компания «ОРТ-КБ» продала свою долю участия в Первом канале (20%) структурам, принадлежащим ВТБ. Об этом в четверг сообщает издание «Ведомости».

Таким образом, Абрамович избавился от всех акций федерального канала. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили в руководстве Первого.

Как известно, российский бизнесмен Роман Абрамович вошел в число совладельцев телеканала, ранее носившего название ОРТ, в 2000 году. Тогда под его контроль перешло 49% акций медиахолдинга, а сумма сделки составила 150 миллионов долларов.

Впоследствии Абрамович сократил свою долю до 24%, тем самым практически полностью покрыв свои предыдущие инвестиции в Первый канал.

На данный момент более половины акций вещателя принадлежат государственным компаниям.