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Структуры Абрамовича избавились от акций Первого канала

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© AP/TASS

Принадлежащая Роману Абрамовичу компания «ОРТ-КБ» продала свою долю участия в Первом канале (20%) структурам, принадлежащим ВТБ. Об этом в четверг сообщает издание «Ведомости».

Таким образом, Абрамович избавился от всех акций федерального канала. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили в руководстве Первого.

Как известно, российский бизнесмен Роман Абрамович вошел в число совладельцев телеканала, ранее носившего название ОРТ, в 2000 году. Тогда под его контроль перешло 49% акций медиахолдинга, а сумма сделки составила 150 миллионов долларов. 

Впоследствии Абрамович сократил свою долю до 24%, тем самым практически полностью покрыв свои предыдущие инвестиции в Первый канал. 

На данный момент более половины акций вещателя принадлежат государственным компаниям. 

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