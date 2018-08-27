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Роскосмос завершил испытания новых экологичных двигателей для «Союза»

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Запуск ракеты-носителя "Союз"

Специалисты объединенного двигателестроительного подразделения корпорации «Ростех» завершили испытания обновленных двигателей первой и второй ступени, предназначенных для модернизации ракеты-носителя «Союз».

Главной особенностью новых агрегатов станет используемое ими топливо — нафтил вместо керосина, передает РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе космической корпорации, такой переход позволит существенно повысить экологичность ракеты, а также увеличит массу полезной нагрузки, выводимой на орбиту. Отмечается, что нафтил уже используется в качестве топлива для ускорителей третьей ступени.

По словам главного конструктора НПО «Энергомаш» Петра Левочкина, первую партию модернизированных агрегатов в условиях реального полета планируется испытать до конца 2019 года.

Напомним, двумя неделями ранее в Роскосмосе рассказали о предназначении готовящегося к началу испытаний космического корабля «Федерация».

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