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Расправившийся с женой и ребенком сын крымского писателя арестован

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© соцсети

Житель Москвы Савва Никитин, который в минувшие выходные жестоко расправился со своим 6-летним сыном и супругой, помещен в СИЗО. Об этом в четверг сообщает телеканал «360».

Как стало известно следствию, первой о преступлении сообщила бабушка убитой. В ее трехкомнатной квартире молодая семья, перебравшаяся в столицу из Крыма, проживала на протяжении последних пяти лет.

Утром 2 марта пенсионерка зашла в одну из комнат, где обнаружила свою родственницу лежащей на полу. Рядом на кровати без признаков жизни находился 6-летний правнук пожилой женщины.

Прибывшие на место трагедии полицейские обнаружили предполагаемого виновника преступления в ванной. Перед этим он безуспешно попытался свести счеты с жизнью. В данный момент состояние его здоровья нормализовано.

Примечательно, что подозреваемый оказался сыном известного крымского писателя Александра Никитина. В беседе с телеканалом «Москва 24» тот своеобразно прокомментировал надписи кровью, оставленные злоумышленником после осуществления расправы.

Иуда — это тот, кто предает. Значит, что-то она сделала. Это как озвереть надо мужчине и как он должен быть оскорблен, чтобы он так себя повел. Если он останется жив, может быть, узнаем, — сказал мужчина.

Напомним, ранее следствие установило, что при совершении преступления убийца использовал нож и отвертку. На теле ребенка было обнаружено около 70 колото-резаных ран.

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