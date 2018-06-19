Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП на Чукотке
- 07 марта 2019, 10:09
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Самолет Bombardier DHC-8 авиакомпании «Аврора» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) чукотского аэродрома Купол. Никто из пассажиров и членов экипажа лайнера в результате инцидента не пострадал, передает РЕН ТВ.
Как сообщает источник, угодивший в нештатную ситуацию борт выполнял рейс из Магадана.
По предварительным данным, покинувший пределы ВПП самолет повредил светосигнальное оборудование аэродрома.
Напомним, за последние несколько месяцев подобные инциденты произошли в региональном аэропорту Ванавары (Красноярский край) и столичном Шереметьево.
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