Депутаты ХМАО сами решат, декларировать ли им доходы детей и супругов
- 07 марта 2019, 09:40
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Депутаты парламента Ханты-Мансийского автономного округа приняли поправки к региональному законодательству, позволяющие не раскрывать доходы супругов и детей народных избранников при наличии на то «объективных причин».
Принимать решение о публикации деклараций ближайших родственников депутатов будет думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, представляемых депутатами, передает ТАСС.
Соответствующий документ на этой неделе опубликовал региональный портал правовой информации.
В случае невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей депутат думы автономного округа в срок, определенный для подачи указанных сведений, предоставляет в комиссию по контролю соответствующее заявление, — говорится в тексте закона.
На следующем этапе членам комиссии, также состоящей из депутатов регионального парламента, предстоит определить, относятся ли заявленные причины к числу уважительных.
Практический смысл нововведения объяснил заместитель председателя экспертного органа, глава региональной фракции КПРФ Алексей Савинцев.
Бывает же такое, что в семье нелады и супруга отказывается предоставлять сведения о своих доходах и расходах. В таком случае депутат сможет заявить, что, к сожалению, такой возможности нет, и эта тема закрывается, — рассказал народный избранник.
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