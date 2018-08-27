Подмосковье угодило в топ самых пьющих регионов России

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) представил рейтинг регионов России по потреблению алкоголя на душу населения. В топ-5 этого рейтинга попали регионы, где спиртного потребляется более 25 литров на человека в год.



«Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия», — передает газета «Известия».



В частности, в Ненецком автономном округе данный показатель составил 28,6 литра, в Сахалинской области — 28,3 литра, в Магаданской — 26,5 литра, в Московской — 25,8 литра, а в Карелии — 25,6 литра. Данные касаются продаж только легального спиртного, так что ситуация в названных регионах может быть не так плоха, как кажется на первый взгляд — по крайней мере местное население может позволить себе не пить «Боярышник» и прочие суррогаты.

В 2016 году «чемпионом» по потреблению алкоголя в России называли Краснодар. Тогда уровень потребления алкоголя замеряли специалисты Института стратегических коммуникаций и социальных проектов, однако их исследование строилось принципиально иначе — по расходам на спиртное.

В 2017 году федеральный проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ составили «Национальный рейтинг трезвости» по регионам. У них вышло, что больше всего пьют в Магаданской области, на Чукотке и в Коми

В октябре 2018 года маркетинговое агентство Zoom Market представило свою версию рейтинга, согласно которому самым пьющим городом России оказался Саратов, а Ханты-Мансийск и Пермь — на втором и третьем местах соответственно.



В ноябре 2018 года «Трезвая Россия» и ВГТРК представили результаты нового исследования, согласно которым самыми пьющими регионами России являлись Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Магаданскую область. Ни в одном из всех этих рейтингов ни Подмосковье, ни Карелия, ни Сахалин в качестве лидеров по потреблению спиртного не фигурировали.



Ранее «Ридус» рассказывал о различных рейтингах трезвости регионов России. В большинстве из них самым трезвым регионом России является Чечня. Почти так же благополучно по части потребления алкоголя дела обстоят в соседней Ингушетии и лишь немного хуже — в Дагестане.