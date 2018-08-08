Начальник из «Газпрома» обматерил подчиненных за «воровство трубы»

СМИ раздобыли аудиозапись закрытого совещания топ-менеджеров «Газпрома», прошедшем 10 января 2019 года в Санкт-Петербурге. На записи слышно, как член правления компании Сергей Прозоров распекает подчиненных за безответственное отношение к строительству объектов «Газпрома» в Ленобласти и исчезновение участка газопровода в Приозерске.

«Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий? Чего вы ждете по этой старой трубе? Чтобы ее окончательно украли? Это наша труба, а всем по барабану. Присыпали и через неё сейчас катаются. Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят её остатки? Чего сидим — ждем?! Ну, мать вашу так!», — цитирует Сергея Прозорова издание «47 news».

«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича [Миллера]. Кто визировал, кто смотрел? Вы явно не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом», — добавил Прозоров, сопроводив свою речь нецензурной бранью.

Впервые о нарушениях при строительстве газопровода к Приозерску стало известно в 2017 году. Стройка должна была завершиться к 2014 году, однако на деле работы были выполнены лишь по одной из четырех очередей объекта. 6 марта 2019 года региональная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве газопровода.

По информации следствия, стороны подписали документы о полной готовности газопровода, а генподрядчик ООО «Омега» получил вознаграждение в 1,7 миллиарда рублей, из них как минимум 700 миллионов — по фиктивным договорам займа под видом выплаты дивидендов и выдачи денежных средств под отчет.

В феврале Следственный комитет РФ объявил в розыск двух топ-менеджеров «Газпрома» по делу о хищении у компании 30 миллиардов рублей. По тому же делу проходят бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец — советник генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, оба задержаны. Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям УК РФ «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля» и «Убийство».