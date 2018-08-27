В Новороссийске задержаны граждане США

В Новороссийске задержаны несколько граждан США, занимающихся волонтерской деятельностью в Ростове-на-Дону. По данным прессы, они являются мормонами — последователями Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Это популярная в США псевдохристианская религия.

Задержание американцев в Новороссийске подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что «конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам». Аналогичный совет журналистам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В суде сообщили, что двух американских граждан признали виновными по статье о нарушении правил въезда в страну. Суд постановил депортировать их из России, передает ФАН. Пока неизвестно, был ли приговор приведен в исполнение.



Церковь мормонов официально зарегистрирована и ведет работу в Краснодарском крае. Предполагаемой причиной проблем американских волонтеров стало то, что они работали в Ростове-на-Дону без соответствующего разрешения, в том числе преподавали английский язык.

Напомним, в настоящее время в России содержатся под стражей еще два гражданина США. Это директор по корпоративной безопасности компании BorgWarner Пол Уилан и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Полу Уилану родился в Канаде, служил в морской пехоте США и занимается поставкой автомобильных запчастей по всему миру. Уилана задержали в конце 2018 года по подозрению в шпионаже, и нашли у него еще два паспорта — Ирландии и Великобритании. Адвокат Уилана подтвердил наличие при его клиенте в момент задержания документов, составляющих государственную тайну.



Инвестор Майкл Калви подозревается в крупном мошенничестве с продажей акций «Первого коллекторского бюро» банку «Восточный» на 2,5 миллиарда рублей. Вместе с Калви по этому уголовному делу были задержаны еще пять человек. Бизнесмен утверждает, что сделка была легальной, а причиной возбуждения уголовного дела стал корпоративный конфликт между ним и членом совета директоров банка Шерзодом Юсуповым. Baring Vostok — один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.

