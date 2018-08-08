Евросоюз планирует запустить русскоязычный телеканал

Евросоюз собирается запустить русскоязычный телеканал, который будет пытаться донести до русскоязычного населения западную интерпретацию происходящих в мире событий.

Как рассказали газете «Известия» несколько источников в структурах ЕС, знакомых с этим проектом, съемочные группы телеканала будут представлены во всех российских регионах.

На первых порах вещание телеканала ограничится интернетом, поскольку пока этот проект находится на стадии доработки.

Однако через несколько лет канал станет коммерческим и выйдет на самоокупаемость, убеждены источники издания.

Уточняется, что в финансировании нового СМИ примут участие Евросоюз и частные инвесторы.

Эксперты считают, что такая инициатива говорит о «беспомощности» европейской информационной кампании, которую Запад пытается развернуть в России, пишет газета.

«В ЕС уже давно хотят сделать нечто подобное, чтобы европейская интерпретация событий контрастировала с подачей информации в российских государственных СМИ», — цитирует издание одного из собеседников.

По данным инициаторов проекта, аудитория, готовая воспринимать европейскую точку зрения, транслируемую телеканалом, составляет около 18% русскоязычного населения.