В России упал спрос на новые автомобили

В феврале 2019 года объем продаж новых легковых автомобилей в России снизился на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Всего было продано 128 406 машин, говорится в отчете, опубликованном Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

Отмечается, что снижение продаж в феврале произошло впервые за два года.

По данным АЕБ, самой популярной маркой в стране является отечественная Lada. В феврале было реализовано 27 011 таких машин. При этом падение продаж составило всего 1%.

На втором месте расположилась Kia (17 731 автомобиль), а тройку лидеров замкнул Hyundai с результатом 14 260 проданных машин, что на 6% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Наибольший подъем отмечен у китайской марки Geely. В феврале 2019 года в России было продано 528 таких машин, что на 367% больше прошлогоднего результата.

Преуспевающими на рынке также оказались Genesis (246 машин, +273%) и Haval (537 реализованных авто, +246%).

Наименьшей популярностью пользуются у россиян Lifan (457 машины, -59%) и Smart (17 автомобилей, -53%).

Самыми продаваемыми по итогам февраля моделями стали Lada Granta (10 576 машин, +54,1%), Lada Vesta (7960 автомобилей, -5,9%) и Kia Rio (7102 машины, -21%).