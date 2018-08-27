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Как изменились законы о фейках и оскорблении госсимволов ко второму чтению

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Госдума приняла во втором чтении законопроекты о наказании за распространение фейков и неуважение к институтам и символам государственной власти. За принятие этих законов проголосовало триста двадцать два депутата, против — двадцать шесть. «Ридус» выяснял, какие изменения претерпели законопроекты ко второму чтению.

Кому грозят штрафы за фейки

Депутаты одобрили поправки, предложенные ранее главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным к законопроекту о распространении фейков. Парламентарий считает, что «традиционные СМИ» должны быть выведены из-под действия законопроекта о фейках, поскольку их деятельность регулируется законом «О СМИ».

«Именно о таких изменениях Московское отделение Союза журналистов России и просило. Конечно, СМИ должны быть выведены из из-под действия этого закона. СМИ практически никогда не допускают фейковых новостей, а если в них и появляется ложная информация, то это происходит случайно, а не намеренно. Традиционные средства массовой информации, они работают в правовом пространстве, их деятельность четко регламентируется законом „О СМИ“», — рассказал в интервью «Ридусу» главный редактор ИД «Московский комсомолец», председатель Московского отделения Союза журналистов Павел Гусев.

Традиционные СМИ нельзя приравнивать к социальным сетям, блогам и прочим явлениям интернет-пространства, которые работают немного по иным принципам, — подчеркнул Гусев.

Он отметил, что традиционными СМИ в России считаются все средства массовой информации, которые имеют соответствующую регистрацию. «Речь идет не только о газетах, телевидении и радио, но и об интернет-СМИ. Под действие закона о фейках попадают в основном блогеры и авторы общественных пабликов в соцсетях», — заключил Гусев.

Впрочем, блогеры и авторы пабликов смогут избежать наказания, если ложная информация будет удалена в течение суток. В противном случае их ждут крупные штрафы.

Так, если в результате фейкового сообщения никто не пострадал, то гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, должностных лиц оштрафуют на 300−600 тысяч, а юридических — на 500 тысяч либо на один миллион рублей.

Если же из-за фейка был кому-то причинен вред, то суммы штрафов вырастут до 300−400 тысяч рублей для граждан, до 600−900 тысяч рублей для должностных лиц и до 1−1,5 миллиона рублей для лиц юридических.

Будут ли «сажать» россиян за иронию в адрес властей

Что касается поправок к законопроекту об оскорблении в интернете символов России и институтов государственной власти, то здесь парламентарии решили ограничиться лишь увеличением штрафов. По сравнению с первоначальной редакцией закона, суммы штрафов выросли в 20 раз.

Первое нарушение будет караться штрафом от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, второе обойдется в 100−200 тысяч рублей, а при многократном повторении штраф вырастет до 200−300 тысяч рублей.

По мнению члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, законопроект об оскорблении государственных символов и власть предержащих всё еще нуждается в доработках. В частности, эксперт предлагает «уровнять представителей госорганов и обычных людей».

Ведь получается так, что ты не можешь оскорблять в интернете чиновника, но можешь спокойно оскорбить обычного человека. Этого быть не должно. Интернет не может быть отделим от реальности. Если у нас нельзя безнаказанно обзывать людей матом в каком-нибудь публичном месте, то почему в интернете можно делать то же самое совершенно свободно? А то, что касается наказания за оскорбление государственных символов, то это вполне логично. Ни в одной стране мира нельзя оплевывать флаг, герб и гимн, — пояснил Малькевич.

В законопроекте, напомнил общественник, говорится «об оскорблении человеческого достоинства отдельно взятого чиновника и государственных символов в грубой форме». За иронию и шутки в адрес властей никто наказывать россиян не собирается.

«Данный фактор был учтен депутатами при подготовке законопроекта. Но, на мой взгляд, в этом плане закон нуждается еще в отшлифовке. Помимо прочего, нам рассказывают, что широкие трактовки позволят правоохранительным органам больше сажать, а я считаю, что широкие трактовки, напротив, позволят чаще уходить от ответственности», — сказал Александр Малькевич.

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