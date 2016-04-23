Тест: Хорошо ли вы знаете анатомию человека?

Анатомия человека — наука, изучающая форму, строение, происхождение и развитие человеческого организма. Частично мы проходим эту дисциплину в школе на уроках биологии. Там мы узнаём названия различных органов в нашем теле, систем, мышц и их функции. Давайте проверим, помните ли вы, что есть у вас внутри, кроме богатого внутреннего мира. Например, знаете ли вы, зачем нам лейкоциты, как выглядит селезёнка и какая самая большая мышца в нашем теле?

Ну как, смогли бы вы сдать экзамен по человеческой анатомии? Поделитесь своим результатом с нами в комментариях, а тест отправьте друзьям.

И, кстати, ради интереса узнайте, сколько стоит ваше тело, с помощью другого нашего любопытного теста.