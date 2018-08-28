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Дело о разделе имущества экс-кандидата в президенты снова рассмотрят в суде

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© Александр Щербак/ТАСС

Иск бывшей супруги экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина о разделе совместного имущества вернули на рассмотрение в Видновский суд Московской области. Такие данные приводит телеканал «360» со ссылкой на заявление адвоката Елены Бойцовой, представляющей интересы истицы.

Сегодня Московский областной суд вынес определение об удовлетворении частной жалобы Ирины Грудининой. Ее основное требование — отмена определения Видновского городского суда региона от 27 сентября о передаче дела о разделе имущества супругов в Никулинский суд Москвы, — заявила юрист.

По словам Бойцовой, ее клиентка не понимает, почему в качестве предыдущего места рассмотрения дела был выбран Никулинский районный суд Москвы. Ответчик никогда не проживал на территории столицы, добавила адвокат.

Напомним, супруги Павел и Ирина Грудинины оформили развод летом 2018 года. До этого они прожили вместе около 37 лет.

На прошедших президентских выборах Павел Грудинин выдвигался от партии КПРФ. В итоге его кандидатуру поддержали 11,77% избирателей.

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