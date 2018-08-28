Видео: бегемот пытался спасти детеныша антилопы от гиен

В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике туристы сняли поразительное видео, на котором зафиксировано, как бегемот пытался спасти от гиен детеныша антилопы.

Автор ролика Кэролин Риджуэй считает, что бегемот случайно утопил детеныша, когда спасал его от хищников.

На кадрах видно, как гиппопотам плывет в озере вместе с маленькой антилопой куду.

Риджуэй утверждает, что он вытащил тело на берег и какое-то время пытался поставить детеныша на ноги, однако потом понял, что это бесполезно.



«Когда грустный бегемот ушел, гиены стали рвать куду и утащили его в кусты», — рассказала автор видео.

Старейший в ЮАР Национальный парк Крюгера расположен на северо-востоке страны.