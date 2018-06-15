У телескопа «Хаббл» опять проблемы

Инженеры NASA сообщили об устранении сбоя в программном обеспечении телескопа «Хаббл». Напомним, что в конце февраля один из основных элементов телескопа — камера ACS (Advanced Camera for Surveys) вышла из строя.

Сейчас телескоп работает в обычном режиме, ведя наблюдения с помощью других инструментов. Мы занимаемся поисками источника проблемы, — сообщают инженеры агентства.

Специалисты пояснили, что камера ACS — современный инструмент, позволяющий вести наблюдение за большим участком неба в широком диапазоне длин волн (от ближнего инфракрасного до ультрафиолетового).

Пока что телескоп переключился на другие три камеры. Сотрудники NASA поясняют, что на ближайшие две недели не было запланировано никаких важных наблюдений, поэтому инженеры успеют устранить сбой.

В NASA вспомнили, что это не первая поломка телескопа. Например, в начале января 2019 года на телескопе перестала работать широкоформатная камера WFC 3 (Wide Field Camera 3). А осенью 2018 года из шести существующих гироскопов «Хаббла» три вышли из строя. Гироскоп — это навигационный прибор для наведения телескопа на цель и удержания его в неподвижном положении.

Напомним, что «Хаббл» — один из самых известных и результативных орбитальных телескопов, в помощью которого астрономы получили много информации о формировании нашей Вселенной. Телескоп приступил к работе в апреле 1990 года и работает на околоземной орбите до сих пор.