Глава комитета Госдумы по вопросам семьи: «Геев нужно лечить»

Глава комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева рассказала на Первом канале в программе журналиста Владимира Познера, как она относится к гомосексуалистам.

Чайковский тоже был, но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо, — поделилась своими соображениями депутат.

Плетнева также отметила, что ВИЧ-инфекция передается исключительно половым путем, поскольку «у нас такая нравственность, что можно где попало и с кем попало и ответственности никто не несет».

В ответ на замечание Познера, что человеку не свойственно за свою жизнь иметь лишь одного сексуального партнера, депутат отметила, что никого не осуждает.

Кроме того, Плетнева поделилась своими соображениями по поводу сексуальных домогательств.

Если говорить о домогательстве со стороны мужчин, то тут не только мужчины виноваты, — заявила глава комитета по вопросам семьи.

По словам Тамары Плетневой, лично ее никто не домогался.

Также депутат осудила аборты, отметив, что «это убивание человека». При этом она призналась, что сама сделала аборт.

Мне стыдно, я делала. Жили мы бедно, я понимала, что мне нужно будет воспитывать детей, учить. Я родила две дочки, и всё. Но я делала. Я сейчас молитву эту читаю иногда, по бумажке, прошу простить меня, — рассказала Плетнева телезрителям.

В то же время она отметила, что аборты не следует запрещать. По ее мнению, делать его или нет, должна решать женщина.

Кроме того, Плетнева прокомментировала свое резонансное заявление, когда призвала российских женщин во время ЧМ-2018 по футболу не заниматься сексом с иностранцами. Известная российская журналистка и телеведущая Елена Ханга подвергла тогда резкой критике ее заявление.

Я вообще на эту тему стесняюсь говорить. Я помню Олимпиаду-80. Некоторых детей увезли, потом искали, потом сами мучились, как вернуться домой, родились цветные ребятишки. Меня назвали чуть ли не расисткой за это. Я не расистка, правда, — призналась Познеру депутат.

Несмотря на вышесказанное, глава комитета Госдумы убеждена, что в российских школах не нужны уроки сексуального воспитания.

