Израильский зонд прислал первые снимки с орбиты

Израильский частный посадочный аппарат «Берешит» прислал на Землю первые снимки с бортовой камеры, на одном из которых видна наша планета.



Руководители миссии сообщают, что запуск прошел успешно и аппарат смог сделать два маневра для поднятия апогея орбиты, а прибытие к Луне и посадка зонда на ее поверхность состоятся в первой половине апреля.

Напомним, что запуск лунного зонда «Берешит» осуществлен 22 февраля 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Согласно отчетам миссии, стартовая масса зонда составила 585 килограммов.

На борту зонда есть магнитометр, цифровая капсула времени и лазерные уголковые отражатели. Через полтора месяца зонд должен совершить посадку в районе Моря Ясности, где находится одна из магнитных аномалий, и проработать там два дня.

Недавно у аппарата произошел сбой в работе бортового компьютера, из-за чего второе включение двигателей не состоялось. Руководители миссии опасаются, что неполадки помешают осуществить посадку на Луну в срок.

Сейчас все неполадки устранены, и инженеры разбираются с причиной сбоя.

На днях во время полета по околоземной орбите «Берешит» впервые прислал снимки со своей камеры. На фотографиях можно увидеть корпус аппарата, а также табличку с надписью «Маленькая страна, большие мечты».

Во время полета зонду удалось сфотографировать Землю, и на снимке можно рассмотреть Австралию. Кадры были сделаны на расстоянии 60 511 километров от Земли.