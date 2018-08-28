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Российские пранкеры разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

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© Александр Щербак/ТАСС

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, провели по телефону переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом от лица президента Швейцарии Уэли Маурера, сообщает Sputnik Mundo.

Россияне рассказали американскому политику о «венесуэльских счетах» в вымышленном банке «Лимпопо» и выяснили планы Вашингтона в отношении Каракаса.

Пранкеры заявили, что швейцарская сторона не считает нарушениями законодательства то, что в банках страны находятся частные счета чиновников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также счета венесуэльских компаний, в частности, нефтяной госкомпании PVDSA.

Абрамс посоветовал «главе швейцарского государства» заблокировать «счета Мадуро», чтобы не возникли проблемы, когда к власти придет поддерживаемый Соединенными Штатами Хуан Гуайдо.

Американский политик также добавил, что Соединенные Штаты не планируют на самом деле вводить войска в Боливарианскую республику, отмечает kp.ru.

Выяснилось, что беседа Вована и Лексуса с Абрамсом состоялась 19 февраля.

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