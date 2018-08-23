На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли шесть человек

В Ставропольском крае в результате столкновения грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Азербайджана, погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя районной администрации.

Кроме того, пять человек получили травмы, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Столкновение грузового автомобиля «ГАЗ-66» и микроавтобуса Mercedes Vito в срелу, 6 марта, в 05:30 мск на 252-м км федеральной автодороги «Кавказ» недалеко от города Невинномысск.



Как сообщили агентству в региональном управлении ГИБДД, автомобильное движение на трассе сейчас затруднено.



По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, водитель мог уснуть за рулем, отмечает ФАН.

По информации ГИБДД, пятеро пгибших были гражданами Азербаджана, шестой – житель Краснодарского края, сообщает РЕН ТВ.



В настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных служб.