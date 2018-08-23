найти ×
   
  • USD
    65.80
  • EUR
    74.51
СохранитьСохранено0
×

00205

На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли шесть человек

Small default

© youtube.com

В Ставропольском крае в результате столкновения грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Азербайджана, погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя районной администрации.

Кроме того, пять человек получили травмы, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Столкновение грузового автомобиля «ГАЗ-66» и микроавтобуса Mercedes Vito в срелу, 6 марта, в 05:30 мск на 252-м км федеральной автодороги «Кавказ» недалеко от города Невинномысск.

Как сообщили агентству в региональном управлении ГИБДД, автомобильное движение на трассе сейчас затруднено.

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, водитель мог уснуть за рулем, отмечает ФАН.

По информации ГИБДД, пятеро пгибших были гражданами Азербаджана, шестой  – житель Краснодарского края, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных служб.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете
5017675читать позжечитаю позже
Экономика
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей
911297646читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

31022340читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

805872читать позжечитаю позже