Украинские СМИ опубликовали большое интервью с бывшим командиром женского танкового экипажа Светланой Дрюк. В Новороссии она была известна как боевой офицер с позывным Ветерок и героиня документального фильма «Ополченочка», прошедшая путь от санитарки до замкомандира полка.

«Знаю, что некоторые люди из России приезжают на Донбасс, как на сафари. На короткое время — пострелять, и всё», — заявила Дрюк ТСН.

В качестве примера она рассказала историю о том, как в ее подразделение санинструктором назначили реаниматолога из России, но он отказался оказывать помощь раненым бойцам. «Говорю ему — делай, а он — не буду! Спрашиваю — почему? Отвечает — я сюда на „сафари“ приехал. То есть пострелять, поприкалываться, повзрывать, людей поубивать, как зверей», — пожаловалась Дрюк.

Украинские журналисты назвали Светлану «замечательным свидетелем для Гааги». «Все российские офицеры приезжают на год. Раньше было три месяца, полгода. Сейчас на год. Они подчиняются командам из Новочеркасска, откуда все руководство ДНР и ЛНР осуществляется. По зарплате ситуация выглядит так. Командир батальона из местных получает 45 тысяч рублей, а командир батальона, присланный из России, в два-три раза больше плюс доплаты», — сообщила она.

«Приезжая к нам, они сразу же подписывают приказ 00100, согласно которому они должны жить отдельно и не имеют права общаться с нами, „аборигенами“, — только по службе. Им нельзя общаться с женщинами, на что они благополучно плевать хотели», — добавила Светлана.



Напомним, 3 марта украинское телевидение сообщило, что Светлана Дрюк оказалась по ту сторону фронта с помощью украинских контрразведчиков еще осенью 2018 года и скрывалась до 3 марта, пока двое ее детей не были вывезены на подконтрольную Киеву территорию. С ее помощью украинским диверсантам удалось уничтожить сразу восемь танков Т-72 сил самообороны ЛНР.

В первую очередь Дрюк поведала украинскому телевидению, что Россия готовит вторжение на Украину силами ста тысяч солдат, которые якобы уже поименно подобраны для этой операции и готовы пересечь границу в течение четырех часов после получения приказа.



В управлении Народной милиции ДНР заявили, что Светлана Дрюк была уволена по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья, а затем похищена и теперь делает такие заявления под давлением украинских спецслужб, опасаясь за жизнь и здоровье своих детей.

