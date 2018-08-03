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Ford пригрозил закрыть заводы в России

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Глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг объявил о глобальной программе реструктуризации бизнеса компании в Европе, которая предусматривает сокращение тысяч рабочих мест и грозит закрытием заводов, в том числе в России.

«По некоторым данным, речь идет о предприятиях, расположенных во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах. Окончательное решение по этому поводу компания еще не приняла, акционеры совместного предприятия Ford Sollers рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса в РФ», — сообщает kp.ru.

Ожидается, что итоговое решение по российским заводам Ford будет принято во втором квартале 2019 года.

Совместное предприятие Ford Sollers, образованное в 2011 году Ford Motor Company и Sollers, выпускает в России модели Focus, Mondeo седан, Fiesta, Ecosport, Transit, Kuga и Explorer. Один российский завод Ford Sollers находится во Всеволожске Ленинградской области в 24 км от Санкт-Петербурга, еще два — в Татарстане, они расположены в Набережных Челнах и Елабуге.

Комментируя планы компании, глава Татарстана Рустам Минниханов выразил надежду, что производство автомобилей Ford сохранится в республике даже после в реорганизации. «Я думаю, останутся, может быть, в усеченном виде, но останутся», — цитирует Минниханова ТАСС.

Как сообщал «Ридус», еще в феврале в Ford Sollers собирались расширять линейку коммерческих автомобилей Ford Transit. Однако уже тогда совладелец группы Sollers Вадим Швецов заявлял о необходимости реорганизации производства из-за неконкурентоспособности некоторых моделей.

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