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Уилла Смита признали недостаточно темнокожим для роли отца сестер Уильямс

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© Twitter.com

Сообщение о том, что голливудский актер Уилл Смит сыграет отца известных теннисисток — сестер Винус и Серены Уильямс — в биографической ленте «Король Ричард» (King Richard), вызвало у пользователей Сети некоторое недоумение.

Дело в том, что все единодушно считают, что Смит недостаточно темнокожий, чтобы создать образ Ричарда Уильямса.

Для сравнения в Сети стали выкладывать фото того и другого. Действительно, цвет кожи у этих двоих разительно отличается.

Как отмечает IndieWire, биография Ричарда Уильямса примечательна в первую очередь тем, что он стал тренировать своих дочерей, не имея никакого опыта в профессиональном теннисе.

Однако же выбор Смита на эту роль поставил многих в тупик именно из-за разницы в цвете кожи. Первым обратил на это внимание спортивный журналист Кларенс Хилл-мл., заявивший, что «цвет кожи имеет значение». «Я люблю Уилла Смита, но есть другие темнокожие актеры, которые больше подходя для этой роли», — написал он.

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