найти ×
   
  • USD 0.00
    65.80
  • EUR -0.24
    74.51
СохранитьСохранено0
×

00488

При взрыве на заводе под Владимиром пострадали 7 рабочих

Small f1a6d446e0

© Максим Григорьев/ТАСС

В результате технологического взрыва, прогремевшего на заводе по производству пластиковой тары «Русджам» в Гороховце (Владимирская область) пострадали семь рабочих.

Они госпитализированы прибывшими бригадами скорой помощи.

«Пострадавшие рабочие госпитализированы с ожогами, они пытались самостоятельно потушить возгорание», — сообщил «Интерфаксу» источник в службах скорой помощи.

По предварительным данным, погибших нет.

Другой источник в экстренных службах сообщил агентству, что в одном из помещений завода, предположительно бытовом, произошел небольшой пожар.

По предварительной информации, имеющейся у РЕН ТВ, взрыв прогремел после того, как работники завода разбили некую емкость. Ситуация осложнилась тем, что рабочие пользовались открытым огнем для обогрева и просушки.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
9251716читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
7031786читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких

Операцию проводили на свиньях.

12149939читать позжечитаю позже

Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе22 июня 2018

Во всем должна быть мера, особенно в выпитом кофе.

80229725читать позжечитаю позже