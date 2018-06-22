При взрыве на заводе под Владимиром пострадали 7 рабочих

В результате технологического взрыва, прогремевшего на заводе по производству пластиковой тары «Русджам» в Гороховце (Владимирская область) пострадали семь рабочих.

Они госпитализированы прибывшими бригадами скорой помощи.

«Пострадавшие рабочие госпитализированы с ожогами, они пытались самостоятельно потушить возгорание», — сообщил «Интерфаксу» источник в службах скорой помощи.

По предварительным данным, погибших нет.

Другой источник в экстренных службах сообщил агентству, что в одном из помещений завода, предположительно бытовом, произошел небольшой пожар.

По предварительной информации, имеющейся у РЕН ТВ, взрыв прогремел после того, как работники завода разбили некую емкость. Ситуация осложнилась тем, что рабочие пользовались открытым огнем для обогрева и просушки.