При взрыве на заводе под Владимиром пострадали 7 рабочих
- 05 марта 2019, 20:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате технологического взрыва, прогремевшего на заводе по производству пластиковой тары «Русджам» в Гороховце (Владимирская область) пострадали семь рабочих.
Они госпитализированы прибывшими бригадами скорой помощи.
«Пострадавшие рабочие госпитализированы с ожогами, они пытались самостоятельно потушить возгорание», — сообщил «Интерфаксу» источник в службах скорой помощи.
По предварительным данным, погибших нет.
Другой источник в экстренных службах сообщил агентству, что в одном из помещений завода, предположительно бытовом, произошел небольшой пожар.
По предварительной информации, имеющейся у РЕН ТВ, взрыв прогремел после того, как работники завода разбили некую емкость. Ситуация осложнилась тем, что рабочие пользовались открытым огнем для обогрева и просушки.
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