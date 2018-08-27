Не сумевшего заплатить за проезд депутата высадили из троллейбуса
- 05 марта 2019, 18:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Депутата Городского собрания Чебоксар Дмитрия Евсеева высадили из троллейбуса из-за отсутствия наличных.
Евсеев не смог оплатить проезд, поскольку в транспортном средстве не работал терминал безналичной оплаты, а наличных у депутата не оказалось, сообщает портал «Про Город».
Издание ссылается на пост Евсеева в Facebook, в котором он пожаловался на то, что его несправедливо высадили из троллейбуса.
По его словам, он пытался убедить кондуктора в том, что при нерабочем терминале он имеет право на один бесплатный проезд, однако та не сочла это аргументом и выгнала его из общественного транспорта.
Как пишет газета «Известия», в апреле 2018 года в городе Полевском Свердловской области ребенка выгнали из автобуса за то, что он пытался расплатиться за проезд мелочью.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кондуктор заставила незрячего пассажира автобуса платить за собаку-поводыря.
Кроме того, в Новосибирске кондуктор высадила из автобуса 16-летнюю студентку, отказавшуюся уступать место пенсионерке, а в Перми кондуктор автобуса накинулась на пожилую женщину из-за того, что та забыла свое пенсионное удостоверение и не оплатила проезд.
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