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Не сумевшего заплатить за проезд депутата высадили из троллейбуса

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© instagram.com

Депутата Городского собрания Чебоксар Дмитрия Евсеева высадили из троллейбуса из-за отсутствия наличных.

Евсеев не смог оплатить проезд, поскольку в транспортном средстве не работал терминал безналичной оплаты, а наличных у депутата не оказалось, сообщает портал «Про Город».

Издание ссылается на пост Евсеева в Facebook, в котором он пожаловался на то, что его несправедливо высадили из троллейбуса.

По его словам, он пытался убедить кондуктора в том, что при нерабочем терминале он имеет право на один бесплатный проезд, однако та не сочла это аргументом и выгнала его из общественного транспорта.

Как пишет газета «Известия», в апреле 2018 года в городе Полевском Свердловской области ребенка выгнали из автобуса за то, что он пытался расплатиться за проезд мелочью.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кондуктор заставила незрячего пассажира автобуса платить за собаку-поводыря.

Кроме того, в Новосибирске кондуктор высадила из автобуса 16-летнюю студентку, отказавшуюся уступать место пенсионерке, а в Перми кондуктор автобуса накинулась на пожилую женщину из-за того, что та забыла свое пенсионное удостоверение и не оплатила проезд.

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