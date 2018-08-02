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Как выглядят невесты до и после макияжа

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  • 05 марта 2019, 18:14
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Считается, что невеста на свадьбе должна выглядеть безупречно, ведь именно к ней прикованы взгляды всех гостей. Поэтому свой образ новобрачные продумывают очень тщательно — от макушки головы до кончиков туфелек. Визажист из Призрена, Косово, Арбер Бытыки (Arber Bytyqi) занимается тем, что делает макияж для невест, полностью преображая девушек.

Я заинтересовался искусством мейкапа, когда был совсем ребёнком. Уже в 5 лет играл с маминой косметикой, так что можно сказать, я визажист с детства. Однако моя семья была против моей работы в этой сфере, в нашей культуре для мужчин — это табу. Так что сначала я получил степень магистра экономики и только после этого последовал за мечтой и выучился на визажиста — рассказал мастер перевоплощений.

На Арбера подписаны более 265 тысяч человек в Instagram, однако в комментариях зачастую разгораются споры, стоит ли так сильно красить девушек, лишая их естественной красоты. Посмотрите на работы свадебного визажиста и поделитесь своим мнением с нами в комментариях.

Что скажете об этих работах?

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