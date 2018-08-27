В клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми

В частной клинике на Рублевском шоссе в Москве сорвался лифт, в котором находились люди.

«Инцидент произошел по адресу: Рублевское шоссе, д. 48/1, в частной офтальмологической клинике», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, в лифте находились шесть человек.

Он уточнил, что всем удалось выбраться, но сведений об их состоянии пока нет.

Как стало известно РЕН ТВ, семеро человек, в том числе один ребенок, поднимались с 1-го на 4-й этаж. После того, как лифт проехал один этаж, тросы оборвались, и кабина упала до уровня 1-го этажа.

По информации, имеющейся у телеканала, людей удалось вытащить. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь.

Более тяжелых последствий удалось избежать благодаря срабатыванию аварийной остановки.

В настоящее время устанавливаются причины ЧП.