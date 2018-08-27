Бесхвостая кошка из России нашла хозяйку в Германии

Бездомную кошку в ужасном состоянии нашли в Воронежской области в ноябре 2018 года. Пушистой сироте волонтёры дали имя Катя и отвезли к ветеринару. У животного было истощение и так сильно повреждён хвост, что доктор принял решение об ампутации.

После операции кошечку забрала к себе на передержку куратор приюта «Добротворить» Евгения Ткаченко и дала объявление в соцсетях, что очаровательная серая кошка Катя ищет любящую семью.

Удивительно, но желающая приютить пушистую Катю нашлась в Германии. Жительница немецкого города Дюссельдорф по имени Мануэлла увидела объявление и влюбилась в бесхвостую кошку. С переездом зверю помогал целый отряд людей: одни оформляли документы, другие встречали кошечку в Москве, третьи сопровождали её на самолёте в Дюссельдорф. Теперь у питомицы новый дом и любящая семья, которая не даст её в обиду. А волонтёры напоминают: помогайте животным и будет вам счастье.

А вы помогаете животным?