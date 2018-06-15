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СМИ: после открытия люка в Dragon-2 на МКС почувствовали запах спирта

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© nasa.gov

Экипаж МКС почувствовал запах спирта после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.

Пробы воздуха, взятые анализатором, показали повышенное содержание изопропилового спирта, который представляет собой бесцветную жидкость с резким запахом и мягким горьким вкусом.

Как правило, его используют в косметике, парфюмерии, бытовой химии, а также в медицине как антисептик. Он умеренно токсичен и огнеопасен. Предельно допустимая концентрация паров изопропилового спирта в воздухе составляет, согласно российскому ГОСТу, 10 миллиграммов на кубический метр.

Длительное воздействие больших концентраций паров спирта вызывает головную боль, раздражает слизистую оболочку глаз и дыхательные пути, а наркотический эффект от приема изопропилового спирта почти в два раза превышает аналогичный эффект от этанола.

«В настоящее время американская сторона разбирается с необычным запахом, который почувствовал экипаж МКС через несколько часов после открытия люка в корабль Dragon-2», — уведомил собеседник агентства.

По его словам, 3 марта концентрация спирта в атмосфере станции составляла около 6 миллиграммов на кубический метр. Это не превышает допустимых пределов, но может сказаться на работе оборудования станции.

По рекомендации наземных служб экипаж МКС включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация спирта снизилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр.

Собеседник агентства также отметил, что до стыковки с Dragon-2 концентрация спирта на борту МКС составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр.

Crew Dragon, известный также как Dragon-2, был запущен на орбиту 2 марта с космодрома на мысе Канаверал. Это испытательный полет, цель которого — проверка способности корабля доставлять в космос астронавтов. Корабль рассчитан на перевозку до семи человек. Сейчас на борту находится манекен по имени Рипли (названный в честь героини культового фильма «Чужой»).

В воскресенье, 3 марта, Crew Dragon пристыковался к американскому модулю Международной космической станции. NASA выложило видео стыковки.

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